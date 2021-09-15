Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Лидеры партии коренных жителей Новой Зеландии маори начали сбор подписей под петицией с требованием переименовать страну в "Аотеароа". Об этом сообщает радио RNZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политики также потребовали присвоить всем городам маорийские названия к 2026 году. Сопредседатели партии Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пакер заявили, что власти страны игнорируют и искажают оригинальные топонимы. "Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", - подчеркнул Вайтити.

По словам Нгаревы-Пакер, смена традиционных названий на английские в колониальную эпоху привела к снижению распространенности маорийского языка среди коренных жителей Новой Зеландии. "Всего за 40 лет колонизаторы смогли успешно лишить нас языка. И мы все еще ощущаем влияние этого сегодня", - заключила политик.

При этом премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не поддержала предложение представителей маори. В качестве альтернативы она предложила использовать маорийские топонимы в качестве дополнительных, взаимозаменяемых. По словам политика, подобную практику планируют расширять в будущем.