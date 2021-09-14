https://news.day.az/world/1379963.html Талибы бьют палками неподобающе одетых женщин - ВИДЕО
Талибы бьют палками неподобающе одетых женщин - ВИДЕО
"Талибы доступно объяснили женщине на улице, что она одета не по текущей моде".
С такой подписью на телеграм-канале "Реальная война" было опубликовано видео, на котором запечатлено как один из талибов бьет палкой женщину, которая неподобающе (по убеждениям талибов) одета, передает Day.Az.
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