Талибы бьют палками неподобающе одетых женщин

"Талибы доступно объяснили женщине на улице, что она одета не по текущей моде".

С такой подписью на телеграм-канале "Реальная война" было опубликовано видео, на котором запечатлено как один из талибов бьет палкой женщину, которая неподобающе (по убеждениям талибов) одета, передает Day.Az.