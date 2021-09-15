Новый председатель Генассамблеи ООН заявил, что сосредоточится на борьбе с пандемией

Вступивший в свою должность председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил, что его основное внимание будет приковано к ликвидации неравенства в вопросе распределении вакцин от коронавируса.

"Я сосредоточен на всеобщей вакцинации с целью восстановления мира после [пандемии вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Мы просто обязаны закрыть брешь в сфере вакцинации", - сказал он в своей речи по случаю открытия новой сессии Генассамблеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество объединиться и активизировать усилия по вакцинации, а также по реагированию на изменение климата.