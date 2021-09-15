Мировая статистика по коронавирусу

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 226 673 731 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 42 288 205 человек, в Индии - 33 316 755, Бразилии - 21 019 830.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 663 088 человек, выздоровели 203 381 136.