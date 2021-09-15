В Канаде детям предлагают бесплатное мороженое в обмен на вакцинацию

Клиника вакцинации в Канаде предлагает детям бесплатное мороженое в обмен на вакцинацию без разрешения родителей.

Соответствующее видео появилось на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az

Полиция охраняет вход, чтобы родители не вмешивались.