https://news.day.az/world/1380122.html В Канаде детям предлагают бесплатное мороженое в обмен на вакцинацию - ВИДЕО
В Канаде детям предлагают бесплатное мороженое в обмен на вакцинацию - ВИДЕО
Клиника вакцинации в Канаде предлагает детям бесплатное мороженое в обмен на вакцинацию без разрешения родителей.
Соответствующее видео появилось на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az
Полиция охраняет вход, чтобы родители не вмешивались.
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