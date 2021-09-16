Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 227 268 290 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info. 

По последним данным, количество инфицированных в США составило 42 479 780 человек, в Индии - 33 347 325, Бразилии - 21 034 610.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 673 652 человека, выздоровели 203 970 323.