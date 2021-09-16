https://news.day.az/world/1380441.html Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 227 268 290 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 42 479 780 человек, в Индии - 33 347 325, Бразилии - 21 034 610.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 673 652 человека, выздоровели 203 970 323.
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