https://news.day.az/world/1380693.html Палубный беспилотник впервые дозаправил в воздухе истребитель ВМС США - ВИДЕО
Палубный беспилотник впервые дозаправил в воздухе истребитель ВМС США - ВИДЕО
Демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил (ВМС) США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II.
Соответствующее видео компания Boeing опубликовала на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дозаправка произошла 13 сентября в небе недалеко от аэропорта Сент-Луис в Маскуте (штат Иллинойс).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре