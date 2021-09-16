Палубный беспилотник впервые дозаправил в воздухе истребитель ВМС США

Демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил (ВМС) США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II.

Соответствующее видео компания Boeing опубликовала на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дозаправка произошла 13 сентября в небе недалеко от аэропорта Сент-Луис в Маскуте (штат Иллинойс).