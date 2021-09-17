https://news.day.az/world/1381202.html В Испании выпал сильный град, улицы превратились в реки - ВИДЕО
В Испании выпал сильный град, улицы превратились в реки - ВИДЕО
Пятница в Испании началась с очень сильного града, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
Отмечается, что в результате улицы муниципалитета Алькора превратились в реки.
Представляем читателям кадры из указанного муниципалитета:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре