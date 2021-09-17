В Испании выпал сильный град, улицы превратились в реки

Пятница в Испании началась с очень сильного града, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".

Отмечается, что в результате улицы муниципалитета Алькора превратились в реки.

Представляем читателям кадры из указанного муниципалитета: