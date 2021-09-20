Принц Чарльз озвучил пророческую шутку принца Филиппа за день до смерти. Последний разговор герцога Эдинбургского с сыном Чарльзом касался предстоящего дня рождения отца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Принц Чарльз поинтересовался у герцога, состоится ли прием по случаю его столетнего юбилея, на что принц Филипп ответил в своей обычной шутливой манере: "Ну, для этого я должен быть жив, не так ли?". "Я знал, что ты это скажешь!" - ответил Чарльз.

На следующий день стало известно, что принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. Официальной причиной смерти мужа британской королевы Елизаветы II назвали преклонный возраст. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в могиле, где уже покоятся ее родители.

Ранее сообщалось, что здоровье королевы Великобритании Елизаветы II попало под угрозу после того, как у сотрудника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста на коронавирус. 14 августа, оказалось, что у одного сотрудника зафиксировали положительный результат. "Его отправили домой, а столовую и бар для персонала закрыли", - заявил собеседник издания.

Фото: Molly Darlington / Reuters