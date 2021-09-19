Семьи афганцев, убитых в результате обстрела американского дрона, попросили компенсации

Семьи жителей Афганистана, погибших в результате удара беспилотника США, попросили компенсации и переселения в безопасную страну. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из убитых, 43-летний Земари Ахмади, был единственным кормильцем в семье. Он работал на базирующуюся в США группу помощи Nutrition and Education International. Официальные лица США признали, что он, скорее всего не был связан с ИГ, а ехал на белой Toyota Corolla 1996 года выпуска, похожей на машину, в которой, по утверждениям источников в разведке, ехал известный террорист. Его 24-летний пасынок Самим Ахмади заявил, что "ситуация в Афганистане плохая", добавляя, что "американцы не могут вернуть наших близких, но они могут забрать нас отсюда".

Члены семьи погибшего также рассказали, что Ахмади и его брат подали заявки на получение специальных виз для въезда в США из-за их работы с американскими компаниями. Они отметили, что случившееся поставило их под угрозу после того, как средства массовой информации рассказали о том, что они "работали на иностранцев, служили в афганской армии, а также в афганской разведке".

Ранее Центральное командование ВС США завершило расследование инцидента с ударом своего беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек, включая семь детей. Генерал Фрэнк Маккензи, выступая с видеообращением, признал, что, по всей видимости, атакованный Соединенными Штатами автомобиль не представлял угрозу, связанную с ИГ.

Ошибочная американская атака произошла 29 августа, за два дня до полного вывода американского военного контингента с территории страны. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США. После этого президент Джо Байден пообещал заставить "заплатить" террористов.