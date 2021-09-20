https://news.day.az/world/1381589.html Врач оценил опасность вируса, выявленного у детей в четырех странах
Врач оценил опасность вируса, выявленного у детей в четырех странах
Врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев оценил информацию о том, что в четырех странах мира были замечены вспышки респираторного вируса RSV у детей, передает Day.Az.
По его словам, этот вирус не новый и довольно распространенный среди детей. Чаще всего он преобладает в тропических странах.
Специалист уточнил, что почти 99,9% заболевших переносят RSV бессимптомно.
"У небольшой части [заболевших], нескольких процентов, могут быть осложнения - бронхит, пневмония и прочее. И у очень маленькой части - летальный исход", - сказал он РЕН ТВ.
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