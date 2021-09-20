Врач оценил опасность вируса, выявленного у детей в четырех странах

Врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев оценил информацию о том, что в четырех странах мира были замечены вспышки респираторного вируса RSV у детей, передает Day.Az.

По его словам, этот вирус не новый и довольно распространенный среди детей. Чаще всего он преобладает в тропических странах.

Специалист уточнил, что почти 99,9% заболевших переносят RSV бессимптомно.

"У небольшой части [заболевших], нескольких процентов, могут быть осложнения - бронхит, пневмония и прочее. И у очень маленькой части - летальный исход", - сказал он РЕН ТВ.