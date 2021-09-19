Экзитпол: "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, также необходимый 5-процентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.

Согласно данным опроса, имеющимся в распоряжении ТАСС, "Единая Россия" набирает 45,2%, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия "Новые люди" с 4,7% голосов.