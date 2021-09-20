При извержении вулкана на Канарах пострадали около 100 домов

Потоки лавы разрушили на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские остров) около 100 домов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, потоки лавы движутся со скорость около 700 м в час в сторону побережья. Из соображений безопасности местные власти были вынуждены эвакуировать более 5 тыс. человек. Пока в результате случившегося никто не пострадал, а все канарские аэропорты работают в штатном режиме.

О том, что на испанском острове Ла-Пальма в Атлантическом океане, где проживают 85 тыс. граждан и находятся населенные районы Кабеса-де-Вака и Эль-Пасо, произошло извержение вулкана на гряде Кумбре-Вьеха стало известно утром 20 сентября. Перед этим сейсмологи зафиксировали свыше 25 тыс. подземных толчков и землетрясение силой 4,2 балла. Такую активность это вулкан не проявлял уже более ста лет. При этом до этого извержение было в 1971 году.