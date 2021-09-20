Британский премьер назвал причину рекордного роста цен на газ

Рекордный рост цен на газ является временной проблемой, связанной с восстановлением мировой экономики после пандемии. Такую причину назвал британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

"Дефицит с поставками газа в основном связан с тем, что мировая экономика снова оживает: веревки слетают с Гулливера, и он поднимается, но потребуется некоторое время, чтобы циркуляция отрегулировалась", - отметил он. Джонсон добавил, что "феноменальный спрос на газ" в Азии повлиял на британские поставки.

Пять энергетических компаний закрылись в Великобритании за последние полтора месяца, еще четыре могут объявить о банкротстве в ближайшее время из-за высоких цен на топливо. Дефицит газа в ЕС может продлиться до весны 2022 года, считает глава департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот, передает РИА Новости.

Около 40 депутатов Европейского парламента 17 сентября направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против "Газпрома" из-за рекордного роста цен на газ. Политики из Польши и государств Балтии просят расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия компании, которые якобы привели к резкому взлету стоимости газа. Биржевая стоимость природного газа на торгах 15 сентября взлетала выше 900 долларов за тысячу кубометров, позже цена начала значительно снижаться.