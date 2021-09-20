В Перми организовали стихийный мемориал в память о погибших после стрельбы

Жители Перми начали организовывать стихийный мемориал около университета, где в понедельник произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.

Как передает Day.Az, об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Жители города приносят к воротам Пермского государственного национального исследовательского университета цветы, мягкие игрушки и свечи.

Сам университет закрыт, до конца недели руководство вуза отменило занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы.

В Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова 21 сентября состоится памятная акция "Свеча памяти". Студенты и преподаватели вуза почтут память жертв трагедии.