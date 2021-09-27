В США строят 5 новейших бомбардировщиков

Американская корпорация Northrop Grumman осуществляет по заказу Пентагона в настоящее время сборку сразу пяти стратегических бомбардировщиков следующего поколения B-21 Raider. Об этом сообщил специализированный портал Defense Brief со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В то время как я произношу свою речь, идет сборка пяти самолетов B-21, которые будут использованы для испытаний, на предприятии в Палмдейле (штат Калифорния). Вы никогда не услышите от меня оптимистических прогнозов в отношении реализации той или иной программы. Все программы связаны с рисками, и программа создания B-21 не является исключением, но в настоящее время она успешно реализуется", - сказал министр на конференции Ассоциации в поддержку ВВС в Нэшнл-Харборе (штат Мэриленд).

В начале текущего года представители ВВС указывали, что на заводе Northrop Grumman в Палмдейле на разной стадии производства находятся два В-21, и ожидается, что выкатка первого Raider состоится в начале 2022 года, а первый полет - в середине того же года.