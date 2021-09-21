Франция грозит заблокировать соглашение ЕС с Австралией из-за подлодок

Власти Франции пригрозили наложить вето и заблокировать соглашение Евросоюза о свободной торговле с Австралией из-за отмены соглашения на подводные лодки на сумму 50 млрд евро. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что Париж заблокирует дальнейший прогресс в торговых переговорах, которые, как ожидается, завершатся запланированным 12 раундом в Брюсселе в октябре.

"Сдержать свое слово - это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", - сказал он.

Указано, что ЕС и Австралия начали торговые переговоры в 2018 году при поддержке Франции. С тех пор было проведено 11 раундов переговоров, которые охватывали такие сферы, как устранение барьеров на экспорт и права интеллектуальной собственности. Для договоренности о торговом соглашении необходимо согласие всех стран ЕС.