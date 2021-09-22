Талибы хотят выступить на Генассамблее ООН

Представители движения "Талибан" написали письмо генсеку ООН.

Они сообщили, что хотят выступить на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В письме говорится, что свергнутый лидер Афганистана Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом.