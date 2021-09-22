https://news.day.az/world/1382543.html Талибы хотят выступить на Генассамблее ООН
Талибы хотят выступить на Генассамблее ООН
Представители движения "Талибан" написали письмо генсеку ООН.
Они сообщили, что хотят выступить на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В письме говорится, что свергнутый лидер Афганистана Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом.
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