Афганские беженцы разбили палаточный лагерь в парке Кабула

Тысячи людей из захваченных провинций Афганистана бросили всё и переехали в Кабул, чтобы спасти свои жизни.

Они рассчитывали на американцев, до последнего не верили, что те уйдут. Беженцы разбили палаточный лагерь в городском парке "Зар Нигах", куда раньше жители Кабула приходили на вечерние прогулки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, условия тут самые плачевные. Многие спят прямо на земле, те, кому повезло больше, живут в палатках. Запасы воды и еды на исходе, а в лагере много детей, стариков и больных людей. Надежды мало, и здесь уже царит атмосфера отчаяния.

"Мы бежали от кровавой войны, это место безопасно для нас, но нам нечего есть и помощи ждать неоткуда. С нами никто не вышел на переговоры, а если кто-то и отправляет нам еду, ее крадут по дороге. Жизнь превратилась в ад. Смотри, эта палатка - наш новый дом", - рассказал беженец Мухаммад Наим.

На небольшом участке проживает больше 30 семей. Женщины рассказывают, что поначалу дети плакали не переставая, сейчас уже смирились. Здесь все присматривают друг за другом, самых маленьких по очереди оставляют с кем-то из старших, пока родители пытаются получить хоть какую-то информацию о своих близких - тех, кто остался в провинциях в разгар войны.

"Мой дом был разрушен во время войны. Я из провинции Бадахшан. Мы пришли сюда с пустыми руками. Добрые люди дали нам палатку, мы вынуждены целыми днями ходить по улицам и просить хлеб, иногда нам его дают, а иногда нет", - рассказывает одна из беженок.

"Мои дети живут в пыли, мой муж безработный. Конечно, я хочу вернуться, если в моем городе снова воцарится мир. Вы сами видите, как здесь плохо живется. Есть ребята, которые навещают нас и обещают прислать какую-то помощь, но пока ничего. А моим детям нужен врач, им нужна еда", - отмечает другая.

В таких условиях беженцы живут уже полтора месяца. Новые власти Кабула пока никаких обещаний не делали, поэтому неясно, стоит ли им рассчитывать на помощь и тем более на новое жилье. Местные пытаются подработать любыми способами. Тем, кто владеет каким-либо ремеслом, повезло больше других. Инженеры, например, пытаются разобраться и вернуть в строй брошенную иностранную технику. Заброшенный парк авиации сейчас практически музей и единственное напоминание об американском присутствии в стране.

Современные самолеты, вертолеты и другую дорогую военную технику бросили американские военные, которые в спешке покинули Кабул. Перед уходом американцы повредили технику.