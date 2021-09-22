В Москве мужчина застрелил бывшую невестку из-за развода с его сыном

Мужчина застрелил бывшую невестку в подъезде дома на востоке Москвы.



Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112", все произошло на 2-й Владимирской улице. 35-летняя Анна Голубева возвращалась домой с работы, там ее подкараулил 66-летний Николай Голубев с ружьем "Вепрь-12", и дважды выстрелил в голову. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.



Причиной убийства стал бракоразводный процесс с сыном пенсионера и раздел имущества. У женщины осталась 5-летняя дочь. Оружие преступник бросил в нескольких метрах от дома.

На видео, которым поделился телеграм-канал, видно, как 66-летний Николай Голубев, сразу после убийства бывшей невестки, спокойно выходит из подъезда с ружьем в руках. Пенсионер рассказал на допросе, что хотел припугнуть женщину, а не убивать ее.