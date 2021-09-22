Чехия заказала вакцину для детей

До 700 тысяч детских доз антиковидной вакцины Pfizer/BioNTech заказала на днях для своего подрастающего поколения Чехия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, предварительный заказ правительством страны уже сделан. Вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Власти намерены начать прививочную кампанию сразу по прибытии детской вакцины. Но для этого сперва Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить ее, что, по мнению многих, является делом почти решенным. Соседняя Словакия, к примеру, решения Брюсселя не дожидалась, а начала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет уже с 9 сентября.