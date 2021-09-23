В России санитарный вертолет врезался в здание больницы

Санитарный вертолет с пациентом на борту совершил жесткую посадку в Ижевске, один человек пострадал. Об этом сообщили РБК в Минздраве России, передает Day.Az.

ЧП произошло на территории Первой республиканской клинической больницы. Вертолет "Ансат" перевозил в больницу из города Можги пациента с острым коронарным синдромом. При посадке фельдшер получил травму головы, в настоящее время его обследуют в приемном отделении больницы.

В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СУТ СКР) РБК сообщили, что начали проверку обстоятельств происшествия. На место выехали следователи регионального СК и сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры.

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что в вертолете находились четыре человека: пациент, пилот, врач и фельдшер.

"Незначительный ушиб есть у фельдшера <...> Состояние остальных, кто находился в самолете - такое же, как на момент вылета. Пациент, которого доставляли, самостоятельно спустился по трапу пожарного автомобиля", - завил премьер в размещенном в своем Instagram видео с места ЧП.

По мнению главы регионального правительства, причиной случившегося стал сильный боковой ветер. Семенов рассказал, что на месте работают спасатели и полиция, угрозы для тех, кто находится рядом, нет.

Официальная причина произошедшего пока не сообщалась.