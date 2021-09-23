Чем занимаются талибы, спустя месяц правления в Афганистане

Телеграм-канал "Реальная война" поделился видео, на котором запечатлены странные развлечения талибов в Афганистане, передает Day.Az.

Ролик сопровождается ироничной подписью "Чем занимается Талибан, спустя месяц правления в Афганистане"

Представляем вниманию читателей эти кадры: