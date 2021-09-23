https://news.day.az/world/1383269.html Чем занимаются талибы, спустя месяц правления в Афганистане - ВИДЕО
Чем занимаются талибы, спустя месяц правления в Афганистане - ВИДЕО
Телеграм-канал "Реальная война" поделился видео, на котором запечатлены странные развлечения талибов в Афганистане, передает Day.Az.
Ролик сопровождается ироничной подписью "Чем занимается Талибан, спустя месяц правления в Афганистане"
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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