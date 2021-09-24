https://news.day.az/world/1383403.html «Талибан» попросил Россию помочь в борьбе с наркотиками
«Талибан» попросил Россию помочь в борьбе с наркотиками
Движение "Талибан" попросило Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика. Об этом заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку мир и стабильность в регионе также и в интересах России. Спикер также отметил, что выращивание наркосодержащих растений в стране является серьезной проблемой, и важно, чтобы новые власти смогли предложить фермерам альтернативу.
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