Во Франции ожидают кислотные дожди из-за испанского вулкана

Последствия извержения вулкана Кумбре-Вьеха (Канарские острова, Испания) сейчас грозят гуманитарной и экологической катастрофой. Во Франции ожидают кислотные дожди. В небе над Европой скопилось целое облако газа, в составе которого сера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, под угрозой исчезновения сейчас урожай бананов на острове Пальма, что может вызвать серьезный перебой с поставками этого фрукта за границу. Лава уничтожает целые плантации. А те, до которых раскаленная река пока не добралась, скоро накроет токсичный пепел.

Сегодня весь мир облетели жуткие кадры с канарского острова. На них магма выжигает все на своем пути. Уцелел лишь вот этот дом, который стоит среди пепелища.

Вслед за Кумбре-Вьеха проснулся один из самых активных вулканов в Центральной Америке. Ранним утром жители Гватемалы наблюдали извержение Фуэго, что в переводе с испанского означает "огонь". Всего в 40 километрах от столицы он выбросил огромный столб пепла. Население уже готовят к эвакуации.