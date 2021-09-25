https://news.day.az/world/1383935.html Задержание девушки без маски в Мельбурне всколыхнуло мировые соцсети - ВИДЕО
Задержание девушки без маски в Мельбурне всколыхнуло мировые соцсети - ВИДЕО
Задержание девушки без маски в Мельбурне обходит мировые соцсети и даже добралось до австралийского ТВ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Многие австралийцы поражены, в первую очередь, отсутствием полноценного освещения протестов в СМИ. При этом очень активны профсоюзы, именно они сейчас становятся центрами протестов и их освещения в соцсетях.
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