Задержание девушки без маски в Мельбурне всколыхнуло мировые соцсети

Задержание девушки без маски в Мельбурне обходит мировые соцсети и даже добралось до австралийского ТВ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Многие австралийцы поражены, в первую очередь, отсутствием полноценного освещения протестов в СМИ. При этом очень активны профсоюзы, именно они сейчас становятся центрами протестов и их освещения в соцсетях.