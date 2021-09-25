В Китае заговорили о ядерном ударе по США

Бывший посол КНР в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне роста присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в пятницу сообщила британская газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению дипломата, Пекин должен отказаться от политики "не использования ядерного удара первым", чтобы дать отпор формируемым новым альянсам в АТР.

Кроме того, дипломат отметил, что текущая политика КНР, которая действует с 1960-х годов, дала Пекину "моральное превосходство", однако она неприемлема до тех пор, пока США и Китай не договорятся о том, что ни одна из сторон не нанесет ядерный удар первым.

Как отмечает газета, соответствующее заявление Ша Цзукан сделал на той же неделе, когда США Великобритания и Австралия объявили о создании нового союза AUKUS.