Свыше 10 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае

Экстренные службы ведут поиски более десяти человек, которые пропали без вести в результате схода оползня в провинции Сычуань, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в воскресенье, 26 сентября. Люди находились на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань.

По предварительным данным, смещение грунта и горной породы стало возможным из-за проливных дождей.

В настоящее время проводятся спасательные работы. В целях безопасности полицейские перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.