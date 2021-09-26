https://news.day.az/world/1384105.html Свыше 10 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае
Свыше 10 человек пропали без вести из-за схода оползня в Китае
Экстренные службы ведут поиски более десяти человек, которые пропали без вести в результате схода оползня в провинции Сычуань, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в воскресенье, 26 сентября. Люди находились на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань.
По предварительным данным, смещение грунта и горной породы стало возможным из-за проливных дождей.
В настоящее время проводятся спасательные работы. В целях безопасности полицейские перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.
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