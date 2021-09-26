Полицейские застрелили афроамериканца на пляже в Калифорнии

В американской Калифорнии полиция застрелила афроамериканца, который разгуливал по пляжу с оружием в руках. Как уточнили правоохранители, они прибыли на вызов в Хантингтон-Бич, где проходил Открытый чемпионат США по серфингу и увидели вооруженного мужчину, который не реагировал на требование бросить оружие. В итоге мужчину обезвредили, однако от полученного ранения он впоследствии скончался, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на многолюдном пляже - вокруг люди на велосипедах, много прохожих и неподалеку проходят соревнования. Правоохранители несколько раз потребовали мужчину положить оружие, но он продолжил двигаться в сторону спортсменов. Тогда полицейские открыли по вооруженному мужчине огонь. Он был ранен и доставлен в больницу, где позже скончался.

"Мы собирались отправиться в палатки для серфинга. Именно тогда мы услышали примерно три выстрела, но мы подумали, что это были петарды, и люди обернулись, и половина людей по какой-то причине подумала, что это шоу", - заметила одна из девушек, которая оказалась неподалеку во время перестрелки, в беседе с CBS Los Angeles.

Глава калифорнийской ячейки Black Lives Matter Тори Джонсон уже потребовал привлечь к ответственности стрелявших полицейских. В отношении офицеров департамент шерифа округа Ориндж организовал расследование.