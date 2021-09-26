Американский бомбардировщик приблизился к границам России

Бомбардировщик В-52Н ВВС США приблизился к границам России, сообщается в Telegram-канале "Звезды", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский бомбардировщик обнаружили силы ПВО, были подняты три истребителя Су-35С, которые сопроводили его над акваторией Тихого океана. Когда самолет ВВС США удалился от границы воздушного пространства, экипажи истребителей вернулись на аэродромы базирования.