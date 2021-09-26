https://news.day.az/world/1384207.html Американский бомбардировщик приблизился к границам России
Американский бомбардировщик приблизился к границам России
Бомбардировщик В-52Н ВВС США приблизился к границам России, сообщается в Telegram-канале "Звезды", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американский бомбардировщик обнаружили силы ПВО, были подняты три истребителя Су-35С, которые сопроводили его над акваторией Тихого океана. Когда самолет ВВС США удалился от границы воздушного пространства, экипажи истребителей вернулись на аэродромы базирования.
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