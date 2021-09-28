В Афганистане восстановят действие конституции времен последнего короля

Представитель нового правительства Афганистана в прямом эфире телеканала ToloNews заявил о временном восстановлении действия конституции страны, созданной во время правления последнего короля этой страны - Мухаммеда Захир-шаха. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конституция Захир-шаха была принята в 1964 году, одними из положений нового основного закона стала демократизация общественной жизни в королевстве - создание двухпалатного парламента, гарантии свободы слова и собраний, а также закрепление ранее отмененных требований - например, было подтверждено право женщин не носить чадру.

Тем не менее, эта конституция (третья по счету в XX-м веке в Афганистане) существенно увеличивала полномочия короля и ограничивала возможности членов правящей семьи по занятию ключевых должностей в правительстве страны.

Мухаммед Захир-шах правил королевством Афганистан с 1934 по 1973 год, будучи свергнутым своим родственником, Мохаммедом Даудом. В 2002 году он вернулся на родину, где скончался в 2007 году.