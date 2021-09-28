Совсем скоро, 24 октября, в Узбекистане пройдут президентские выборы. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все пять официально действующих в стране партий - Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

Одним из важнейших общественно-политических событий нынешнего года в Узбекистане, имеющего ключевое значение для дальнейшего устойчивого развития страны и всего региона Центральной Азии в целом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, являются предстоящие выборы Президента Республики Узбекистан.

За последние годы в рамках строительства демократического, открытого внешнему миру и конкурентоспособного Нового Узбекистана осуществлена огромная работа в сфере обеспечения конституционных прав граждан избирать и быть избранным в представительные органы.

Прежде всего, приняты последовательные меры, направленные на укрепление правовых основ проведения свободных и справедливых выборов, проводимых на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании открыто и гласно - неотъемлемого атрибута демократического правового государства, а также на укрепление и развитие современной демократической избирательной системы.

При этом избирательное законодательство Узбекистана динамично совершенствуется на основе национального практического опыта, накапливаемого в ходе периодически организуемых выборов, а также с учётом международных стандартов, роста политического сознания и электоральной культуры граждан, хода и потребностей проводимых демократических реформ.

Можно выделить следующие "три волны" развития избирательного законодательства Нового Узбекистана.

"Первая волна" - от отдельных избирательных законов к Избирательному кодексу

Кодификация законодательства означает деятельность по созданию систематизированного единого нормативно-правового акта, осуществляемая путем глубокой и всесторонней переработки действующего законодательства, отбрасывания устаревшего нормативно-правового материала, выработки новых правовых установлений, комплексного развития национальной правовой системы. В частности, в зарубежных государствах порядок подготовки и проведения выборов регулируется путем принятия обычных законов, конституционных законов или избирательных кодексов. При этом, более чем в 30 государствах мира применяется модель правового регулирования выборов в формате Избирательного кодекса.

Новый Узбекистан тоже избрал путь кодификации избирательного законодательства. В 2019 году принят Избирательный кодекс, заменивший собой 5 ранее действовавших разрозненных избирательных законов. Избирательный кодекс разработан с участием всех политических сил и партий страны, институтов гражданского общества, на основе всенародного обсуждения. При этом учтены рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы, зарубежных наблюдателей, миссий международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ОИС и других, по предыдущим выборам в Узбекистане. В частности, 29 рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в Узбекистане в 2016-2019 годах полностью имплементированы в Избирательное законодательство Узбекистана, 8 - частично, другие - изучаются экспертами.

Принятие Избирательного кодекса стало олицетворением неукоснительного продвижения Нового Узбекистана по пути демократизации и либерализации общества, укрепления плюрализма мнений, многопартийной системы. Важнейшими новеллами Избирательного кодекса стали, в частности, следующие:

во-первых, в национальное избирательское законодательство полностью имплементированы основные положения международных документов о выборах, предусматривающих обеспечение прямого избрания членов хотя бы одной из палат парламента. Из законодательства исключены нормы выдвижения и избрания депутатов нижней палаты парламента от Экологического движения Узбекистана, сохранив при этом количество депутатских мест в Законодательной палате (150 мест);

во-вторых, избирателям предоставлена возможность поддерживать участие на выборах более чем одной партии - закреплено, что избиратели вправе ставить подпись в поддержку одной или нескольких политических партий;

в-третьих, законодательно закреплено, что право на выдвижение кандидата в Президенты, кандидата в депутаты Законодательной палаты имеют политические партии. При этом политические партии правомочны выдвигать в качестве кандидатов членов своей партии или беспартийных;

в-четвёртых, исключена норма, ограничивающая участие в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления;

в-пятых, увеличено количество доверенных лиц кандидатов от политических партий (для кандидатов в Президенты - до 15, депутатов парламента - 10, областных Кенгашей народных депутатов - 5, районных и городских Кенгашей - 3);

в-шестых, усилена роль наблюдателей от политических партий в обеспечении гласности и демократичности выборов. Они могут получать копии документов о результатах выборов сразу после составления протокола избирательной комиссии по итогам подсчёта голосов. Установлен порядок незамедлительного вывешивания на избирательном участке копии протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов для всеобщего ознакомления на срок не менее чем 48 часов;

в-седьмых, урегулирован порядок рассмотрения избирательными комиссиями обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения выборов и подведения его итогов. Кроме того, кандидату или наблюдателю предоставлено право подавать жалобу относительно любого аспекта избирательного процесса (в том числе запросить пересчет голосов или признать недействительными результаты выборов). Законодательно закреплено, что решения избирательных комиссий, в том числе ЦИК, могут быть обжалованы в суд. Лица, подавшие жалобу, наделены правом непосредственно участвовать при ее рассмотрении;

в-восьмых, на законодательном уровне определен порядок избрания членов Сената, с отменой Положения ЦИК о порядке их избрания;

в-девятых, в Избирательном кодексе четко определены виды, формы и методы проведения агитации политическими партиями и их кандидатами;

в-десятых, отдельное внимание уделено наблюдателям, уполномоченным представителям партий, СМИ. Избирательный кодекс закрепил круг прав вышеуказанных участников избирательного процесса. Благодаря участию данных участников обеспечивается транспарентность избирательного процесса. На заседаниях избирательной комиссии могут присутствовать представители политических партий, средств массовой информации, наблюдатели от органов самоуправления граждан, зарубежных государств, международных организаций. Заседания избирательных комиссий проводятся открыто. Решения избирательных комиссий публикуются в СМИ или обнародуются в порядке, установленном Избирательным кодексом;

в-одиннадцатых, предусмотрен Единый электронный список избирателей Республики Узбекистан, являющийся государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о гражданах-избирателях, адресах их постоянного и временного места жительства.

В целом в ходе выборов в представительные органы власти в 2019 году Избирательный кодекс показал, что он служит неукоснительному соблюдению конституционных избирательных прав граждан на основе демократических принципов справедливости, гласности, открытости и транспарентности, созданию избирателям необходимых условий для свободного участия в выборах, а политическим партиям и их кандидатам - широких и равных возможностей в ходе избирательной кампании.

"Вторая волна" - обеспечение независимости деятельности избирательных комиссий всех уровней

"Вторая волна" демократизации избирательного законодательства и системы страны связана с внесением в феврале 2021 года соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты Республики Узбекистан. При этом особое внимание уделялось решению, в частности следующих приоритетных задач:

ПЕРВОЕ: обеспечение активного участия в выборах всех граждан, реализации их избирательных прав независимо от мест нахождения и временного проживания.

Впервые законодательно закреплен порядок включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также правовые основания для голосования в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы избирателей за рубежом.

ВТОРОЕ: дальнейшее укрепление независимости всей системы организаторов выборов - избирательных комиссий всех уровней во главе с ЦИК, что является необходимым и важнейшим условием демократичности выборов.

В этих целях законодательно закреплен статус членов ЦИК и избирательных комиссий, исключены несвойственные для организаторов выборов задачи избирательных комиссий по организации встреч кандидатов с избирателями; оптимизирована система избирательных комиссий - упразднен институт окружных избирательных комиссий, проводящих выборы в районные (городские) Кенгаши. В результате оптимизации, упраздняются 5 739 ненужных окружных избирательных комиссий, освобождается значительные человеческие ресурсы (более 54 000 человек).

Тем самым созданы все правовые условия для независимости избирательных комиссий от всех органов государственной власти. Сегодня организационно-правовой уровень проведения выборов, легитимность их результатов, в основном зависит от того, насколько точно все субъекты избирательного процесса следуют положениям законодательства.

ТРЕТЬЕ: создание более благоприятных правовых условий политическим партиям для проведения агитации, организации общепартийных выборных мероприятий, в том числе массовых, по проведению избирательной кампании.

На основе глубокого изучения национального, зарубежного и международного опыта обеспечения демократичности, справедливости и честности выборов, конституционные сроки выборов в Узбекистане перенесены с первого воскресенья третьей декады декабря - на первое воскресенье третьей декады октября в год истечения конституционного срока их полномочий.

ЧЕТВЕРТОЕ: недопущение использования государственных ресурсов во время избирательной кампании.

Миссии наблюдателей за выборами БДИПЧ ОБСЕ в различных государствах-членах в качестве приоритетных рекомендаций в своих итоговых докладах (например, на президентских выборах в Грузии в 2018 году) указывают необходимость "создания механизма для недопущения и/или эффективного и своевременного рассмотрения жалоб на злоупотребление административным ресурсом". С учётом национального и зарубежного опыта в Узбекистане тоже законодательно закреплен запрет агитации государственным служащим (если он не является доверенным лицом), а также военнослужащим, сотрудникам религиозных организаций, судьям. Это является ещё одним важнейшим шагом на пути обеспечения беспристрастности, законности и справедливости выборов.

Среди важнейших новелл "второй волны" - приведение законодательства о политических партиях и их финансировании в соответствие с Избирательным кодексом, установление порядка государственного финансирования президентских и парламентских выборов, выборов в местные органы представительной власти, снижение сроков обжалования решений избирательных комиссий с 10 до 5 дней.

Самое главное - "вторая волна" демократизации избирательной системы и законодательства страны способствует более полной реализации конституционных избирательных прав граждан, расширению их участия в выборах, служит основой для проведения демократических выборов.

"Третья волна" - формирование правовых условий для справедливых выборов

Современная избирательная система Нового Узбекистана - результат многолетней эволюции и многостороннего политического диалога. В целом избирательное законодательство претерпело немало корректировок, направленных на совершенствование избирательного процесса. Причем внесению каждого, даже незначительного изменения, всегда предшествует тщательная работа, анализ прошедших избирательных кампаний и выработка на его основе предложений по совершенствованию законодательства.

Таким образом, избирательная система развивалась динамично, на протяжении ряда лет, и эти изменения являлись логическим продолжением политико-правового развития страны.

Группа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса инициировала вопрос внесения изменений и дополнений в Избирательный кодекс, направленный на дальнейшее совершенствование выборного законодательства и избирательной практики, приведение её в соответствие с международными стандартами и наилучшими практиками в области проведения подлинно демократических выборов. Это касается, в частности, следующих вопросов.

Первое - дальнейшее распределение полномочий и усиление принципа сдержек и противовесов между учредительной (система избирательных комиссий, возглавляемая Центральной избирательной комиссией) и судебной ветвями власти.

Внесенные изменений и дополнения предусматривают, прежде всего, усиление самостоятельности и ответственности участковых избирательных комиссий за принятые ими решения, одновременно повышая роль судов в рассмотрении обращений и жалоб граждан, иных участников избирательного процесса по вопросам действий избирательных комиссий и принятых ими решений.

С учётом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ в Избирательном кодексе закрепляется норма о том, что ЦИК не будет рассматривать обращения избирателей и иных участников избирательного процесса по действиям избирательных комиссий и принятых ими решениям.

Тем самым, устраняется двойная система подачи жалоб и обращений (в ЦИК и суд), а также возможность принятия противоречивых решений и постановлений. Эти вопросы будут отнесены только к компетенции судов.

Одновременно значительно усиливается судебная защита избирательных прав граждан. Сегодня согласно Избирательному кодексу:

- любой гражданин может заявить в участковую избирательную комиссию об ошибке или неточности в списках избирателей. В течение 24 часов участковая избирательная комиссия обязана проверить обращение и либо устранить ошибку или неточность, либо дать обращающемуся мотивированный ответ об отклонении обращения. При этом действия и решения участковой избирательной комиссии могут быть обжалованы в суд;

- решения избирательных комиссий могут быть обжалованы органами политических партий, их кандидатами, доверенными лицами, наблюдателями и избирателями в суд;

- решения ЦИК могут быть обжалованы в Верховный суд Республики Узбекистан.

Избирательный кодекс предусматривает чёткий порядок обжалования субъектами избирательного права принятых решений на всех этапах подготовки и проведения выборов. Кодексом урегулирован порядок рассмотрения избирательными комиссиями обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения выборов и подведения его итогов.

Все это способствует реализации фундаментального права граждан на правосудие (спор должен рассматриваться и решаться судом). Учредительная власть должна решать только задачи организации выборов, создания условия гражданам для свободного волеизъявления, а оценка действий (бездействия) избирательных комиссий должна осуществляться судами.

Второе - внедрение уведомительного порядка для массовых собраний, митингов и шествий, организуемых политическими партиями в ходе выборов. Так, в 2019 году перед парламентскими выборами политическими партиями было проведено более 800 массовых митингов по всей стране. При этом не было никаких препятствий и не было обращений со стороны партий о каких-либо нарушениях их прав на проведение массовых мероприятий.

Однако в законодательстве имелся пробел в этой сфере. Поэтому в Избирательном кодексе закреплена норма о том, что партии будут организовывать массовые мероприятия, предварительно - не менее чем за три дня - уведомив хокимияты о месте и времени их проведения. То есть здесь будет действовать не "разрешительный", а "уведомительный" порядок.

Третье - укрепление потенциала окружных избирательных комиссий по организации и проведению выборов Президента. Так, сегодня в соответствии с законодательством не менее чем за семьдесят дней до выборов Центральной избирательной комиссией образуется окружная избирательная комиссия по выборам Президента Республики Узбекистан, депутатов Законодательной палаты в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 6-8 других членов комиссии. Однако здесь необходимо учитывать специфику - для выборов в парламент в рамках одного избирательного округа формируются 70-120 участковых избирательных комиссий, а во время выборов Президента - около 1000 участковых избирательных комиссий. Следовательно, в ходе выборов Президента значительно усложняется задача координации деятельности и оказания действенной помощи участковым избирательным комиссиям. В этой связи в Избирательном кодексе увеличено количество членов участковых избирательных комиссий до 11-18 человек.

"Третья волна" предусматривает также ряд других новелл, устраняющих выявленные в ходе предыдущих выборов технические и организационные вопросы. В целом они служат демократизации избирательного законодательства и практики с учётом общепризнанных международных принципов проведения справедливых и подлинно демократических выборов.

Повышение электоральной культуры населения - залог транспарентности и справедливости выборов

Демократические преобразования в Узбекистане, а также все более возрастающий уровень политического и правового сознания граждан, гражданских институтов являются основой дальнейшего совершенствования избирательной системы страны.

Парламент Узбекистана ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов. Согласно статье 29 Конвенции государства-участники гарантируют инвалидам политические права и возможность пользоваться ими наравне с другими и обязуются, в частности, обеспечивать, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать прямо или через свободно выбранных представителей, в политической и общественной жизни наравне с другими, в том числе имели право и возможность голосовать и быть избранными.

В Избирательном кодексе воплощены все механизмы реализации лицами с инвалидностью прав на участие в общественно-политической жизни страны путем голосования. Так, помещения для голосования должны быть предусмотрены пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями. Технологическое оборудование в помещениях для голосования - столы, кабины и ящики для голосования - должны устанавливаться с учетом потребностей избирателей-колясочников.

В ходе прошедших в 2019 году выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса в избирательных комиссиях разного уровня были задействованы 4158 лиц с инвалидностью. В мае 2021 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Обществом инвалидов, Обществом слепых, Обществом глухих и Ассоциацией инвалидов Узбекистана. Для создания максимально удобных и комфортных условий для избирателей с инвалидностью избирательными комиссиями будет проведен ряд организационных мероприятий и подготовлены необходимые информационные материалы. На информационных стендах избирательных участков станет размещаться информация о зарегистрированных кандидатах на должность Президента страны. К примеру, избиратель-инвалид по зрению, поместив незаполненный бюллетень в трафарет с использованием азбуки Брайля, сможет на ощупь найти фамилию зарегистрированного кандидата и проставить любой знак в квадрате соответствующей прорези. Для глухих и слабослышащих избирателей, при наличии заявок, в день голосования на избирательные участки могут быть приглашены сурдопереводчики. Предвыборные телепередачи будут транслироваться с сурдопереводом и субтитрами, а для незрячих материалы издаются в специальных журналах с использованием азбуки Брайля.

Все эти меры будут непременно способствовать свободному волеизъявлению лиц с инвалидностью, которые сегодня являются активными участниками демократических преобразований в стране.

Повышение электоральной культуры и активности избирателей, укрепление их доверия к избирательному институту, укрепление в обществе убеждённости в том, что - единственным современным и демократичным механизмом формирования государственной власти, реализации конституционных принципов в новых условиях являются выборы, являются важнейшими задачами и необходимыми условиями реализации конституционных прав граждан на участие в управлении делами общества и государства.

Для достижения этих целей необходимо на качественно новом уровне реализовать, в частности следующие задачи:

во-первых, развитие профессиональных навыков организаторов, а также укрепление и совершенствование системы правового просвещения избирателей и всех других участников избирательного процесса, придание этой работе целенаправленного, публичного и комплексного характера;

во-вторых, повышение общей правовой и электоральной культуры различных категорий участников избирательного процесса, особенно молодёжи;

в-третьих, улучшение работы со СМИ, повышение их знания об избирательном процессе, вовлечение в процесс распространения достоверной информации на всех этапах выборов, а также повышение медиакультуры в обществе;

в-четвёртых, вовлечение институтов гражданского общества в обеспечение демократичности, легитимности и справедливости избирательного процесса, их вовлечение в деятельность государственных органов по защите прав и интересов всех участников избирательного процесса, избирателей.

При этом особое внимание следует уделять повышению активности и вовлеченности населения в принятие решений государственности значимости посредством тщательного изучения общественного мнения при разработке законопроектов и принятии мер общественной значимости (например, через портал regulation.gov.uz или Mening fikrim);

в-пятых, формирование и развитие информационно-правовых образовательных ресурсов на основе новых информационно-коммуникационных технологий.

Все эти меры способствуют также обеспечению избирателям гарантий свободного волеизъявления, укрепление чувства патриотизма и ответственности, укрепление политической стабильности в обществе, повышение правовой грамотности населения.

При этом необходимо иметь ввиду, что процесс развития и совершенствования избирательной системы, как и законодательства о выборах далеко не закончен. Ведь мировая практика показывает, едва ли не каждая очередная избирательная кампания высвечивает новые проблемы. Мы находимся на таком этапе их развития, когда надо, используя накопленный опыт, прогнозировать как будут применяться те или иные предлагаемые нами изменения.

Организаторы выборов должны хорошо знать законы и уметь работать в соответствии с ними. Этому должна способствовать, в том числе, подготовленное узбекским парламентом Национальная программа действий по повышению электоральной культуры населения. Главное - это их стремление к росту профессионализма в деле проведения выборов, служение закону в соответствии с его смыслом и содержанием.

В целом все эти "три волны" демократизации избирательного законодательства и практики в Новом Узбекистане, в совокупности с проводимыми в стране масштабными и динамичными процессами политического, экономического, правового, социального и духовного обновления общества и модернизации страны, приводят к:

во-первых, значительному развитию и укреплению реальной многопартийной системы в стране. В стране создана здоровая межпартийная конкуренция с равными условиями для всех партий для проведения избирательной кампании, справедливого распределения бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, честности голосования и легитимности выборов. Другими словами, есть все основания утверждать, что предстоящие выборы Президента будут проходить в условиях многопартийности, состязательности кандидатов, открытости, свободы мнений и подлинного выбора;

во-вторых, расширению роли и возможности участия в выборах институтов гражданского общества, волонтёров, значительного роста уровня политической, общественной активности, гражданской ответственности людей, требовательности и взыскательности граждан в оценке хода социально-экономических и политико-правовых реформ;

в-третьих, созданию в Узбекистане всех необходимых правовых условий партиям и представителям негосударственных некоммерческих организаций, местным и зарубежным наблюдателям, средствам массовой информации для осуществления ими своих прав и обязанностей в период избирательной кампании;

в-четвёртых, расширению применения цифровых технологий в избирательном процессе и их правового регулирования;

в-пятых, пандемия коронавируса внесла изменения во все аспекты человеческой жизни. В ряде стран выборы были отменены или перенесены на более поздний срок. Сейчас выборы проходят в новых условиях, впервые на избирательные участки людей впускают строго в масках с использованием антисептиком. В организации избирательного процесса в условиях пандемии следует обратить внимание на следующие аспекты. Первая направлена на общую организацию выборов. Это меры, касающиеся помещений, бесконтактная термометрия, регулирование потоков, социальная дистанция, масочный режим, использование санитайзеров. Вторая касается требований к избирателям, в частности, обязательное ношение маски, использование антисептиков, дистанциирование. Третье - участники избирательного процесса, которые будут находиться на избирательных участках постоянно в день выборов, это члены избирательных комиссий, наблюдатели, доверенные лица.

Выборы действительно превращаются в эффективные механизмы формирования государственной власти, обеспечивающие ее преемственность и политическую стабильность.