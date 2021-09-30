В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет

Турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона в Карахантепе (провинция Шанлыурфа). Ими были найдены подземелье и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита. Об этом пишет Anadolu Agency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Это делает его одним из древнейших в мире. Вторым поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации (эпоха неолита) с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Они, по большей части, изображают людей.

Ранее подобные артефакты были найдены на доисторической стоянке Гобеклитепе в Турции. Но там большая часть найденных скульптур изображает животных, чаще хищников, готовившихся к атаке.

На стоянке Карахантепе преобладают антропоморфные статуи. Одним из лучших примеров "3D-артефактов" из Карахантепы профессор назвал скульптуру, изображающую человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом.

Объяснения такому сюжету не найдено, так как сцена сама по себе является уникальной. Возможно, скульптура является фантазией автора, который "по-особенному художественно" смотрел на мир. Другое предположение заключается в том, что 11 тысяч лет назад отношения между людьми и хищниками были более гармоничные и мирные, а сюжет отражают лишь редкие случаи агрессии.

Еще одной важной находкой в Карахантепе стало здание округлой формы диаметром 23 метра. Большая часть его высечена в скале и уходит на глубину 5,5 метра. Это говорит не о примитивной мысли архитекторов этого бункера.