Производители нефти обвинили Европу в истерии

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до "истерии". Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.

Баркиндо уверен, что климатическая политика Европы была неудачной, так как ради энергетического перехода в регионе сокращались "необходимые инвестиции" в нефтегазовую промышленность, даже в развивающихся странах. "Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги. Соответственно, это уже дает о себе знать", - заявил глава ОПЕК на форуме Energy Intelligence Forum.

Баркиндо отрицает, что в энергетическом кризисе есть вина стран-производителей нефти. По его словам, недавно принятое решение о сохранении прежних темпов увеличения добычи, как и соглашение о сокращении производства во время пандемии, показывает стремление ОПЕК к устойчивому равновесию на рынке. От лица всей организации Баркиндо призвал "главных загрязнителей, то есть главных производителей выбросов, остановиться и поработать над долгосрочными решениями" во время международного саммита ООН по климату в Глазго в октябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разделяет эту точку зрения на причины энергетического кризиса в Европе. Он заявил, что для энергетической политики необходим комплексный подход, который практикуют, например, власти России. По его мнению, Европа не учла возможные климатические процессы. "Ветра стало меньше и генерация сократилась", - прокомментировал Песков. Он добавил, что странам пришлось заполнять создавшийся дефицит из других источников, но ресурсов оказалось недостаточно.