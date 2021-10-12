Против Сержа Саргсяна возбудили дело

Специальная следственная служба Армении возбудила дело о полетах в Баден-Баден.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Специальной следственной службы Армении.

Сообщается, что координатор организации "Союз осведомленных граждан" Даниел Иоаннисян представил сведения о том, что в 2008-2017 годах президентский борт совершил ряд рейсов без служебной необходимости.

8 октября специальная следственная служба получила материалы для возбуждения дела от Генеральной прокуратуры республики.

"В ходе подготовки материалов были получены сведения о том, что самолет совершил ряд рейсов в аэропорт Карлсруэ в ФРГ, для поездок в город Баден-Баден. В ряде случаев рейсы проводились с нарушением принятого порядка - в частности, без предварительных письменных заявок из аппарата президента", сообщает Специальная следственная служба.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса (злоупотребление служебными полномочиями) Армении.

Напомним, выступая в парламенте 25 августа, депутат от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян заявил о коррупции в среде прежней власти, упомянув и об экс-президенте Серже Саргсяне, который, по выражению парламентария, растратил в игорных домах Баден-Бадена 100 миллионов долларов. После этого Саргсян подал на Сукиасяна и на аппарат парламента в суд, потребовав опровержения и моральной компенсации.

За два месяца до этого, перед внеочередными парламентскими выборами, Саргсян не отрицал, что бывал в Баден-Бадене, но, по его словам, исключительно в оздоровительно-культурных целях, а "улицы, на которых были казино, он обходил стороной".