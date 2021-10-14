В Турции произошло тяжелое ДТП, пострадали около 40 школьников

В Турции произошло тяжелое ДТП с участием пассажирских автобусов, в которых находились школьники из 81 провинции страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, инцидент зафиксирован на трассе в направлении города Невшехир. Один из автобусов столкнулся с эвакуатором, который внезапно выехал перед ним на дорогу, а водитель другого автобуса, следовавшего позади, попытался совершить маневр, чтобы избежать аварии, в результате чего машина перевернулась.

В результате аварии пострадали 44 человека, 39 из которых школьники. Все они были госпитализированы.

На место происшествия были направлены полиция, спасатели и скорая помощь.

Отмечается, что школьники из 81 провинции страны направлялись в Невшехир, чтобы присоединиться к памятным мероприятиям по случаю 750-ой годовщины смерти великого суфийского шейха Хаджи Бекташа Вали.