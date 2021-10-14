Назван срок готовности «Северного потока-2» к запуску

Вице-премьер России Александр Новак назвал срок готовности российского экспортного газопровода "Северный поток-2" к запуску, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

""Северный поток - 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", - отметил Новак.

По его словам, дальнейшая работа трубопровода и сроки его реального запуска будут зависеть от европейского регулятора, который проводит сертификацию "Северного потока-2". Ранее российская сторона говорила, что, согласно ее ожиданиям, процесс может занять несколько месяцев.

Укладка первой нитки "Северного потока-2" завершилась в июне, второй - в сентябре. "Газпром" уже заявлял о намерении начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск трубопровода начался 4 октября.