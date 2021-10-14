В Бейруте обстреляли протестующих, есть погибший и раненые

Один человек погиб и восемь пострадали в результате обстрела демонстрантов в Бейруте.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщают местные СМИ.

Стрельба произошла в районе Тайуни. Утром в четверг, 14 октября, там начали собираться сторонники шиитских партий для участия в массовой демонстрации с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара. Однако началась стрельба по демонстрантам.

Армия пытается выявить и ликвидировать источники огня.

Напомним, мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута 4 августа 2020 года. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы столицы Ливана, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных близ порта, повреждены офисы и жилые дома. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения.