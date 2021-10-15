Bitcoin приблизился к отметке в $60 тысяч

Стоимость Bitcoin впервые за полгода достигла отметки в 59 892 долларов, приблизившись к рекордному уровню. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 15 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже - ред.) на биткоины.

Как добавляет Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена разрешить первому американскому биржевому фонду ETF начать торги на следующей неделе.

"Ожидается, что в четвертом квартале произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США", - сказал глава исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин, добавив, что к росту биткоина в пятницу подтолкнул твит Офиса образования инвесторов SEC: "Прежде чем инвестировать в фонд, который удерживает фьючерсные контракты на биткоины, убедитесь, что вы тщательно взвесили потенциальные риски и выгоду".