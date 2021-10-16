Стало известно о стремительном росте цен на наркотики в Афганистане

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил о стремительном росте цен на наркотики в стране. Он связал это с приходом к власти боевиков радикального движения "Талибан" и их сговоре с наркобизнесом. Об этом эксперт сообщил "Ленте.ру", передает Day.Az.

Серенко заявил, что проблема наркотрафика через Афганистан никуда не делась и даже усугубилась с приходом к власти талибов. "Они фактически поощряют наркобизнес. Талибы сегодня вступили в сговор и альянс с наркомафией Афганистана. Например, около месяца назад они вернули главаря афганской наркомафии и конфискованные ранее афганскими силовиками гашиш, опиум, героин и другие наркотики", - поделился специалист.

Кроме того, Серенко рассказал о начавшейся посевной компании на юго-западе Афганистана. "Она идет абсолютно спокойно, никаких препятствий талибские функционеры этой работе не чинят", - добавил специалист.

Он отметил, что в Афганистане торговля наркотиками ведется в открытую. "При этом стремительно растет цена на наркотики", - заключил эксперт Центра изучения современного Афганистана.