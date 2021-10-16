ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кандагаре

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в мечети афганского города Кандагар, жертвами которого стали не менее семи человек. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждают в ИГ, два их боевика застрелили охранников мечети, ворвались в помещение и взорвали себя между двумя группами прихожан, одна из которых насчитывала около 300 человек.

В результате атаки на шиитскую мечеть Биби-Фатима погибли не менее семи человек, 13 были ранены. В момент взрыва в мечети было много прихожан, посетивших пятничную молитву.

За неделю до этого теракт произошел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки стали порядка 150 человек, пострадали не менее 200. Среди погибших и пострадавших много детей и подростков. Нападение произошло при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву.