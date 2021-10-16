Столкновение двух автобусов и грузовика в России - десятки пострадавших - ВИДЕО
При столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области РФ пострадали 24 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил представитель экстренных служб.
Ранее МВД региона сообщало о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона - о 18.
"Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 - амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и ЛиАЗ - произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации МВД региона, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу" произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.
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