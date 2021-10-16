Столкновение двух автобусов и грузовика в России - десятки пострадавших

При столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области РФ пострадали 24 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил представитель экстренных служб.

Ранее МВД региона сообщало о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона - о 18.

"Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 - амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и ЛиАЗ - произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации МВД региона, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу" произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.