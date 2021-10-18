Дед Мороз вакцинировался от коронавируса

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса. По словам главы региона, Дед Мороз регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к будущим встречам с детьми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дед Мороз, конечно, вакцинировался. Он же волшебник. Он самый первый вакцинировался, потому что ему с детьми работать, как Дед Мороз может не вакцинироваться? У него защита 100 процентов и проверяется практически ежедневно", - подчеркнул Кувшинников.

Согласно информации правительства региона, вотчина Деда Мороза и весь Великоустюгский район являются наиболее популярными местами у туристов в новогодние праздники. Кроме вотчины путешественники стремятся посетить Дом моды волшебника в Великом Устюге, музей новогодней и рождественской игрушки, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.