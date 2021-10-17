https://news.day.az/world/1392706.html За последние сутки в Грузии от COVID-19 умерли 28 человек
За последние сутки в Грузии от COVID-19 умерли 28 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрирован 4 581 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 28 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 662 334 человек, а число умерших - 9 468 человек. От вируса вылечился 612 481 человек.
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