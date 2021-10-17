За последние сутки в Грузии от COVID-19 умерли 28 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрирован 4 581 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 28 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 662 334 человек, а число умерших - 9 468 человек. От вируса вылечился 612 481 человек.