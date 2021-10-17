Швейцария готовит своих жителей к энергетическому коллапсу

Власти Швейцарии готовят население и компании к тому, что стране предстоящей зимой может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством. Именно поэтому правительство готовит рассылку уведомлений 30 тысячам организаций, чтобы они были готовы снизить потребление в случае перебоев с электричеством, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Выход из строя любой из крупных электростанций может обесточить Швейцарию на два дня в период высокого спроса на электроэнергию, сообщает NZZ am Sonntag. Решить проблему мог бы импорт, но у страны нет допуска на рынок электроэнергии в Европе.

Власти Швейцарии утверждают, что при нехватке электроэнергии население сразу же попросят экономить. Далее могут запретить использовать бассейны, системы кондиционирования воздуха и эскалаторы, сообщает TOP Online. На третьем этапе попросят употреблять меньше электроэнергии швейцарские компании.

Если в Швейцарии все-таки наступит энергетический коллапс, то убытки страны составят до 4 миллиардов швейцарских франков (4,33 миллиарда долларов) в сутки.

Для повышения энергетической безопасности Ассоциация швейцарских электроэнергетических компаний предлагает построить около 2000 небольших газовых электростанций. Они будут работать на территории всей Швейцарии при дефиците мощностей. Но это долгосрочная стратегия, рассчитанная до 2050 года.