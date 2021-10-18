https://news.day.az/world/1393245.html В Ницце протестующие против ковид-паспортов нарушили движение поездов - ВИДЕО
В Ницце протестующие против ковид-паспортов нарушили движение поездов - ВИДЕО
В Ницце протестующие против ковид-паспортов нарушили движение поездов, оккупировав станцию и заблокировав рельсы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
Представляем соответствующие кадры:
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