В Ницце протестующие против ковид-паспортов нарушили движение поездов

В Ницце протестующие против ковид-паспортов нарушили движение поездов, оккупировав станцию и заблокировав рельсы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".

Представляем соответствующие кадры: