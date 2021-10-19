Активная фаза учений НАТО по ядерному сдерживанию началась на юге Европы

На юге Европы стартовала активная фаза ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом сообщается на сайте альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что десятки самолетов из 14 стран-членов НАТО задействованы в мероприятии. Учения Steadfast Noon продлятся всю неделю.

При этом подчеркивается, что маневры не связаны с какими-либо текущими событиями в мире. Каждый год они проводятся в разных странах Североатлантического альянса.

В ходе Steadfast Noon истребители двойного назначения, разведывательные самолеты и самолеты-заправщики проводят тренировочные полеты. По данным НАТО, в ходе маневров не применяется реальное оружие.

"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО", - подчеркнули в альянсе.