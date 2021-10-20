Страны, из-за которых может начаться третья мировая война

Британское издание Daily Express 20 октября опубликовало список из шести стран, в которых высока вероятность начала третьей мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По мнению автора статьи Кайши Лэнгтон, прежде всего, речь идет о возможном противостоянии США и Ирана в связи с его ядерной программой. В случае ухудшения ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30% нефти по всему миру. Это чревато осложнением отношений Вашингтона с союзниками, а также грозит новой войной в Сирии и Йемене.

Помимо этого, на этой почве в полномасштабный конфликт способно перерасти многолетнее противостояние Ирана с Израилем.

По мнению Лэнгтон, власти США могут также спровоцировать военное противостояние с КНДР и Китаем.

Как отмечается в статье, Пхеньян продолжает проводить военные учения, а недавно упрекнул президента США Джо Байдена во враждебном настрое. В свою очередь, Северная Корея заявила, что ответная реакция приведет к тому, что США окажутся в крайне затруднительной ситуации.

Также Лэнгтон подчеркнула, что помимо торговой войны отношения Китая и США могут накалиться из-за растущего влияния обеих стран на международной арене.

По предположениям Лэнгтон, третья мировая может начаться в связи со спорами между Индией и Пакистаном в отношении Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям в каждой из стран. В результате у премьер-министра Индии может не остаться выбора, за исключением провоцирования конфликта, а учитывая взаимодействие с США, он может стать масштабным.

Помимо этого, Лэнгтон напомнила о ситуации в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы. В итоге в стране начались террор и постоянные перестрелки.

Представители новой власти "открыли охоту" на тех, кто сотрудничал с Североатлантическим альянсом или с предыдущим правительством. Все это может отразиться на безопасности в регионе.

16 мая Китай пообещал поддержать Палестину в конфликте с Израилем. По словам министра иностранных дел Китая Ван И, Китай будет и впредь твердо поддерживать палестинцев в восстановлении их законных прав, решение текущих проблем путем политического диалога, а также Организацию Объединенных Наций, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

14 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить обстрелы, поскольку погибло слишком много мирных жителей. По его словам, это может только усугубить радикализацию и экстремистскую деятельность в регионе.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, это повлекло за собой беспорядки и протесты.