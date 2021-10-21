https://news.day.az/world/1394213.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.
Подземные толчки были зафиксированы 01:09 по местному времени в районе Айваджык. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
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