В России за сутки зарегистрировали более тысячи смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 036 против 1 028 днем ранее, до 227 389. Это новый максимум с начала эпидемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 68 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 41 - в Краснодарском крае, 40 - в Нижегородской области, по 36 - в Свердловской области и Республике Башкортостан.

Число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 36 339, до 8 131 164. Это так же новый максимум. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%. В частности, за сутки выявили 3 280 случаев в Санкт-Петербурге, 2 318 - в Московской области, 937 - Самарской области, 737 - в Нижегородской области, 709 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 812 168, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 895, до 7 091 607. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 2 987 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 994 - в Московской области, 723 - в Самарской области, 661 - в Республике Башкортостан.